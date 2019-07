Cava de' Tirreni si prepara alla disfida dei Trombonieri

E' tutto pronto a Cava de' Tirreni per la storica "Disfida dei Trombonieri - La Pergamena Bianca", in programma da sabato 20 a domenica 21 luglio. Ci sarà però un'anteprima, il 19 luglio: il convegno “Cava Aragonese: la costruzione di un’identità” presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, inaugurerà la kermesse.

Il programma

Sabato 20 luglio, dalle ore 19.00, partirà il Corteo Storico con partenza da Piazza Mario Amabile e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele III (piazza Duomo). Qui ci sarà il sorteggio per l'attribuzione dell'ordine di sparo. Domenica 21 luglio, alle ore 19, allo Stadio Simonetta Lamberti, si terrà la caratteristica e storica gara di sparo fra Archibugieri sancirà il vincitore tra i casali in gara. Attese migliaia di persone.