Abiti da favola sotto la magia delle Luci d'Artista: l'iniziativa dell’atelier Diva Sposa

Abiti da favola sotto la magia delle luci d’artista di Salerno. Il tutto racchiuso in un’unica sfilata, che si terrà sabato 8 dicembre presso l’atelier Diva Sposa nella centralissima piazza Portanova. Modelle illuminate dal grande albero che daranno vita ad una vera e propria atmosfera da sogno, con il defilè delle collezioni di abiti da sposa per il 2019. “Vi ruberemo il cuore”. Un messaggio che lascia già gustare quella che sarà la serata a partire dalle 16.30, con il calar del sole, nel giorno dell’Immacolata. Tantissime sorprese e tanti momenti di intrattenimento, tutti dal retrogusto salernitano e non solo. Dall’atelier “Diva Sposa”, attendono non solo le spose del 2019 per sognare il giorno più bello della loro vita, ma anche i cittadini, che potranno ammirare le vere e proprie “opere” dell’unico premium dealer autorizzato ufficialmente a Salerno per le linee del gruppo “Nicole spose” e “Alessandra Rinaudo”. Lavoro, impegno ma soprattutto cuore e passione saranno i protagonisti della serata. Appuntamento, quindi, sabato 8 dicembre a partire dalle 16.30 per sognare, “illuminati” dal maestoso albero di Natale, in piazza Portanova”.