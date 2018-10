Dog&Cat day a Montecorvino Pugliano, il 7 ottobre

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre duemila persone accompagnate dai loro amici a 4 zampe, ritorna nello spazio antistante il megastore Dog&Cat, a Montecorvino Pugliano (zona Pagliarone), il “Dog&Cat Day”.

Il programma

Si comincia domenica 7 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20. La giornata sarà allietata da musica e animazione no stop. I partecipanti, ai quali saranno offerte degustazioni, potranno richiedere gadget e omaggi presso gli stand e spazi espositivi delle aziende partner dell’evento. Il momento clou della giornata è previsto alle ore 17 con l’estrazione del concorso a premi “Dog&Cat Premia la Fedeltà”, al quale hanno aderito circa 15mila persone. In palio due viaggi in Repubblica Dominicana, 4 weekend relax, buono spesa. L'ingresso è gratuito.