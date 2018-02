Dolci da gustare, poesie da declamare: golosi invitati ad Ogliara, il 17 febbraio

Dolci rime e torte così buone che diventano... poesie. Il Circolo Santa Maria di Ogliara gioca con le parole e "sforna" un evento per golosi, in programma sabato 17 febbraio dalle ore 19. Si procederà senza soluzione di continuità, fino a sazietà. Il concorso dolciario-letterario prevede, infatti, la consegna di una poesia presso la Pro Loco di Ogliara (nome, cognome, età) che è aperta tutti i giorni. In alternativa, l'elaborato può essere consegnato la sera dell'evento. Entro un'ora prima dell'inizio della manifestazione va consegnato anche il dolce con il quale si partecipa al concorso. Il dolce va consegnato ai referenti del Circolo Santa Maria di Ogliara e deve essere accompagnato da una scheda illustrativa, contenente il nome e gli ingredienti della ricetta. I dolci confezionati sono esclusi dal concorso.