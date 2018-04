Domenica delle Arti allo Sciccaria: i commensali diventano ritrattisti

Domenica di cibo, arte, karaoke e fantasia allo Sciccaria di Battipaglia. Il 22 aprile, l'ospite d'onore sarà la libertà di espressione, in tutte le sue forme. Si comincia con un percorso gastronomico preparato ed illustrato dallo chef Valerio Santaniello. Luciano Luciani, Maestro d'Arte, illustrerà ed insegnerà alcune tecniche per dipingere un volto. Poi fogli e matita per tutti: chi vorrà, potrà subito mettersi all'opera e per tutta la durata del pranzo potrà realizzare la propria opera d'arte, che sia un ritratto o una caricatura. Le tre opere più belle saranno premiate dal Maestro. Divertimento assicurato anche con il karaoke.

Il menù degustazione costa 23 euro a persona: antipasto di formaggi accompagnati dalle confetture preparate in casa, risotto con crema di fave, asparago croccante e spuma di taleggio, polpettone ripieno tricolore su vellutata di pomodorini datterini gialli con contorno di chips di zucca, pane con lievito madre e crosta ai semi di papavero, mousse di mango con cialda croccante, vino, acqua e amari compresi. E' consigliata la prenotazione al numero telefonico 3281060710.