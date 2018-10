"La domenica nel borgo": il 14 ottobre, visite guidate a Castellabate

Il comune di Castellabate aderisce all’iniziativa promossa dal Club dei “Borghi più belli d’Italia” e il 14 ottobre ospita “La Domenica nel Borgo”, appuntamento annuale che coinvolge i centri che fanno parte della prestigiosa lista dei luoghi antichi più suggestivi d’Italia.

Il programma

L’assessorato al turismo e alla cultura in collaborazione con l’istituto comprensivo Castellabate ha organizzato la mattinata coinvolgendo gli studenti nelle attività. Gli alunni si trasformeranno in provetti accompagnatori turistici conducendo i visitatori attraverso le viuzze del centro storico di Castellabate, uno dei borghi più belli d’Italia. La visita guidata si svolgerà dalle ore 10 alle 12. Sarà l’occasione per i partecipanti di partire, in compagnia dei “Ciceroni per un giorno”, alla scoperta delle bellezze del paese medievale con un percorso turistico pensato per l’iniziativa.

L'itinerario

Le tappe del tour comprenderanno il panoramico Belvedere San Costabile, lo storico Palazzo Perrotti, la maestosa Basilica Pontificia Santa Maria de Gulia e la Piazzetta 10 Ottobre 1123, oltre alla visita del Castello dell’Abate e del Museo d’Arte Sacra, aperti gratuitamente. La partenza è dal Belvedere alle ore 10 e la partecipazione è libera. "Una domenica all’insegna della valorizzazione di luoghi straordinari, custodi della tradizione e del “buon vivere” – dichiara iil consigliere con delega al Centro Storico Maria Cristina Cardullo - Rinnoviamo un itinerario tra i nostri caratteristici vicoletti e tra i luoghi di maggiore interesse storico e paesaggistico che vedrà in prima linea le future generazioni, custodi di un patrimonio locale che va protetto e valorizzato".