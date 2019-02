Domeniche al Museo: Parco Archeologico di Paestum aperto gratuitamente

Torna l'appuntamento Domenica al Museo e come di consueto anche il Parco Archeologico Paestum, domenica 3 marzo, sarà aperto al pubblico gratuitamente. E' in programma la visita guidata "Il sentiero degli Argonauti, Passeggiata dai templi al mare a cura di Legambiente Paestum". Alle ore 11.30 e alle 16:30, appuntamento con Family Lab Paestum, un viaggio che porta tutta la famiglia alla scoperta dell’antica storia della città di Paestum! Spazio poi a Paestum dietro le Quinte: visita ai depositi (costo 1 euro). Da non perdere "Paestum al chiaro di Luna", passeggiata all'imbrunire all'interno della cosiddetta Basilica, col fascino della luce serale.

Le altre iniziative

I gestori del Parco Archeologico di Paestum hanno in serbo altre importanti novità: ingresso gratuito al museo e all’area archeologica tutti i giovedì da marzo a dicembre dalle ore 18 alle 19.30, il 15 giugno, in occasionee della festa del Santo patrono e il 3 dicembre, giornata internazionale della disabilità. Ingresso gratuito anche nella settimana della cultura, dal 5 al 10 marzo.

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina facebook "Parco Archeologico di Paestum"