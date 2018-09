"Una luce per Donato Lambiasi": serata di beneficenza, il 29 settembre

"Una luce per Donato" è il titolo della serata di beneficenza che l'associazione socio-culturale "Stare Insieme" di Monticelli di Mercato San Severino organizza il 29 settembre alle ore 20 per aiutare Donato Lambiasi, un giovane di Baronissi vittima di un incidente stradale, due anni fa. Da quel momento la sua vita è cambiata: Donato deve sostenere cure costose all'estero e durante la serata ci sarà la testimonianza di un familiare. Sarà presente un salvadanaio per la raccolta fondi.

Il programma

Gli organizzatori hanno previsto musica live con Gaetano Siano, balli, karaoke, giochi per bambini. Ci sarà la partecipazione di Adriano (Michele Anzivino) che canterà alcune canzoni del grande Celentano. La beneficenza non teme le avverse condizioni meteo. In caso di pioggia, infatti, l'evento si svolgerà non più al Parco Santa Maria delle Grazie a Monticelli di Mercato San Severino ma nell'ex tabacchificio di Piazza del Galdo.