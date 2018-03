“Questo non è amore”: l’8 marzo, la Questura a tutela delle donne

Giovedì 8 marzo, la Questura di Salerno organizza una giornata di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, in collaborazione con l’Associazione Street Kali. L'evento, in programma alle ore 10, ospitato nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, rientra nella campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, voluta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. L’associazione Kali presenterà anche prossime iniziative: in cantiere la realizzazione di corsi gratuiti di autodifesa destinati alle donne.

I partecipanti

All’incontro sarà presente il Questore di Salerno, Pasquale Errico, il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, l’Assessore alle Politiche Sociali, Nino Savastano, il Dirigente della Squadra Mobile, Lorena Cicciotti, il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, Giuseppina Sessa, Matteo Renna e Annalisa Pignataro rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Street Kali, Maria Rosaria Meo, Consigliera Consulta Femminile della Regione Campania. Nel corso dell’evento la Compagnia di ballo “Artestudio” di Salerno, diretta da Loredana Mutalipassi, si esibirà in "Viola”.