Drive live, il concerto da seguire in auto: prima data a Pontecagnano Faiano

Il primo Drive Live d’Italia nasce a Pontecagnano Faiano. Promotore dell’iniziativa Piervito De Rosa in arte Piervito Grisù. "E’ un progetto che permette di assistere ai concerti in tutta sicurezza, infatti gli spettatori assisteranno all’evento comodamente nelle loro automobili – dichiara Piervito Grisù - Le automobili saranno a distanza di sicurezza le une dalle altre". La prima data italiana del Drive Live si terrà a Pontecagnano Faiano: il sindaco Giuseppe Lanzara ha accolto favorevolmente l’idea.

I dettagli

Il ricavato dell’iniziativa sarà donato al Comune per l’acquisto di beni di prima necessità. Anche il consigliere comunale Raffaele Silvestri ha subito appoggiato l’iniziativa. Piervito Grisù è un artista salernitano attivo da venticinque anni, prima come frontman dei Paranza Vibes e poi da solista con il successo dell’album Cantastorie Raggamuffin. Ha collaborato con artisti nazionali come La Nuova Compagnia di Canto Popolare, 99 Posse, Sud Sound System ed anche artisti internazionali come Anthony Johson voce del reggae mondiale. Drive Live è un progetto lanciato,con un video dimostrativo, dal profilo facebook di Piervito De Rosa ed anche da un articolo su un noto quotidiano locale pubblicato il 13 aprile, subito ha riscosso entusiasmo tra i fruitori di musica e tra tutti gli addetti al lavoro del settore musicale. Questa di Pontecagnano Faiano sarà la prima di numerose tappe del Drive Live. La data dell’evento e gli artisti che parteciperanno verranno resi noti dopo il 4 maggio e comunque appena avrà il via la seconda fase Covid-19. Tutti gli aggiornamenti si potranno trovare sulla pagina facebook Drive Live concerti Italia al link https://www.facebook.com/DRIVE-LIVE-concerti-italia-105779314439926/.