Duomo Trekking: tutto pronto per "Cammina sulle Luci", per i bimbi dell'orfanatrofio

Con l'accensione delle Luci d'Artista a Salerno Il Duomo Trekking torna a proporre lo storico Format in collaborazione con l'Associazione Erchemperto e la Rete dei Giovani per Salerno: Cammina sulle Luci. L'escursione è dedicata all'Orfanotrofio House of Flowers di Kabul: si tratta di un trekking pomeridiano, all'orario del crepuscolo, facile ed in discesa che dai Colli di Salerno conduce fino al Centro Storico della città. Osservando dall'alto la progressiva accensione delle Luci d'artista prima di poterle vivere dal basso.

L'appuntamento

L'Appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle ore 14:40 presso Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta) alla fermata dell'autobus della linea numero 19 di BusItalia che prenderemo in risalita fino alla Località Croce. Da dove inizieremo la nostra Escursione in discesa che ci riporterà a Salerno. Il contributo è di 10 euro. E' necessario acquistare il biglietto del bus prima di raggiungere l'appuntamento. L'autobus transiterà poco prima delle ore 15 pertanto chiediamo massima Puntualità.

Dati tecnici



420 metri di dislivello in discesa

5,5 km

2,30 Ore di tempo

Rientro previsto a Salerno Centro per le ore 18:00

N:B:

* Sono necessarie buone scarpe, se da trekking è meglio! ed un abbigliamento comodo (è bene avere una giacca a vento o kway a portata di mano).

Nell'ultima parte dell'Escursione, prima di entrare nella zona urbana illuminata, potremmo avere poca luce, È bene portare una torcia o frontale o a mano, nel caso in cui non la si abbia va bene anche quella del cellulare.

Non dimenticare acqua e qualche spuntino o frutta da consumare lungo il percorso. Non troveremo bagni, se non in natura.

info: 340 9778659 - 329 4607701 - contatto@giovanisalerno.it