‘E ccose ‘impruvvisate' per l'Orfanotrofio House of Flowers di Kabul: appuntamento al Teatro Santa Margherita

Si terrà il 17 gennaio alle 21, presso il Teatro Santa Margherita di Pastena, ‘E ccose ‘impruvvisate', replica del divertente spettacolo che ha già conquistato grandi e piccini, il cui ricavato, questa volta, sarà devoluto per l'Orfanotrofio House of Flowers di Kabul.

Il lavoro, come dice chiaramente il titolo, nasce da un’idea d’improvvisazione che segna la rottura degli schemi classici del teatro tradizionale, scompare la cosiddetta “quarta parete”. Senza ruoli predefiniti anche il pubblico può diventare parte attiva ed essenziale della messa in scena. Alcuni attori sono alle prese con le prove generali di uno spettacolo che andrà in scena il giorno dopo. Si cerca di approntare una messa in scena valida, il teatro sarà esaurito, ma non tutto sembra andare per il verso giusto e allora… Il prodotto finale è esilarante. Lello Casella brillante caratterista e spalla di un comicissimo Tonino Di Folco che ritorna sulle scene dopo qualche anno sabatico, poi Donato Lardieri al debutto in un ruolo di grande impatto. Ritmo, musica e comicità sono gli elementi essenziali e non banali del lavoro. Il duo comico sarà affiancato dal virtuoso Fabio Notari alla chitarra. La Regia è di Lello Casella, Sabrina Tortorella ha curato la Direzione Artistica, Scenotecnica Enzo Citro, Direttore di Scena Maria Luisa Pirri, Direzione Tecnica Ciro Casella.

Il costo del biglietto è di euro 10: è possibile prenorare al numero 338 588 4051.