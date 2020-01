"E fuori nevica": il capolavoro di Salemme sbarca al teatro Arbostella

Fine gennaio ed inizio febbraio ricco di risate, al teatro Arbostella. Il primo spettacolo sarà “…E fuori nevica!” la commedia teatrale in due atti, scritta da Vincenzo Salemme, su un’idea di Enzo Iacchetti. Uno dei capolavori di Salemme, dunque, farà da ciliegina sulla torta del cartellone di teatro comico della struttura di Viale Verdi a firma del decano regista Gino Esposito, che ha voluto lasciare intatta la regia. Spettacoli nei fine settimana 25-26 gennaio, 1-2-8-9 febbraio 2020. Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo biglietto 12 euro, ridotto 10.

La trama

Narra la storia di Enzo (interpretato da Giovanni Bonelli), musicista di scarso livello, di Cico (Andrea Avallone), affetto da una strana forma di autismo e Stefano, (Francesco Delli Priscoli) "il normale", ossessionato da un eccessivo senso di responsabilità. Tre fratelli senza padre che li lasciò quando erano piccoli. La madre, morta da poco, ha lasciato ai figli una discreta eredità da dividere in tre parti uguali ponendo, però, una condizione: Enzo e Stefano si prenderanno cura per sempre del loro sfortunato fratello Cico. Questa è la partenza della commedia che si svolgerà in due atti, sempre all' interno della casa materna, coprendo un arco di tempo immaginario che va dal 20 agosto al 20 settembre, tutta giocata sulle difficoltà di una convivenza coatta e sulla incompatibilità di tre caratteri così diversi tra loro. Cico, con la sua strana pazzia che lo rende imprevedibile, si sdoppia continuamente immedesimandosi di volta in volta in un personaggio diverso. Enzo, pigro e indolente, giocatore di cavalli, gigolò di provincia, non ha nessuna intenzione di stare dietro a quello strano fratello che vede scendere la neve d'estate, che mangia puré in quantità industriale e pretende di essere accompagnato al bagno per fare i bisogni. Stefano dovrà sposarsi tra un mese, innamorato pazzo, terrorizzato dall'idea che il matrimonio possa saltare, cerca di mettere in riga Enzo, imponendogli dei turni di assistenza per Cico, così da rispettare le ultime volontà della madre. Al terzetto si unirà la figura del notaio (Franco Montinaro) che coglierà in scena ciò che il pubblico coglierà battuta dopo battuta. Riuscirà l'innato legame fraterno a tenere uniti i tre personaggi contrastanti? Enzo e Stefano si libereranno di Cico o vincerà l'affetto che li lega a lui? Soltanto venendo al teatro si potrà sciogliere l’interrogativo. La parte audio/luci sarà curata da Alessio Zielinsky, al trucco ci sarà Annamaria Apicella. Gli effetti pittorici a cura di Enzo Galdo andranno ad arricchire la scenografia costruita dalla C.M.C. Group. Direttrice di scena Liliana Senatore.

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 - www.teatroarbostella.it