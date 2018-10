Eboli festeggia la notte dello Scorzamauriello: il programma

Il 31 ottobre, ad Eboli, si festeggia lo Scorzamauriello, il leggendario folletto della tradizione che rivive, diverte e intrattiene i bambini nella notte più magica dell'anno. Partendo dai vicoli del centro antico, in questa nuova edizione, il magico folletto della tradizione ebolitana condurrà alla scoperta di leggende misteriose e ricche di fascino.

Il programma

C'è grande attesa per la tradizionale cena spettacolo nei ristoranti dell'Associazione Le Tavole del Borgo. Lo spettacolo dedicato ai bambini, con la premiazione del concorso rivolto alle scuole, che avrà come ospite d'onore un autentico ambasciatore della tradizione. Le cene sono in programma alle ore 20.30. Cinque spettacoli itineranti, tra musica e teatro. Il 31ottobre e il 1° novembre, i ristoranti dell'Associazione Le Tavole del Borgo si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico della tradizione. Arte e gusto protagonisti assoluti di un'esperienza fatta di sapori, di suoni, di ritmi e suggestioni.

La novità

In programma anche la prima assoluta del docufilm dedicato alla leggenda dello Scorzamauriello. Scritto e diretto da Luca Guardabascio e prodotto dall' Associazione Le Tavole del Borgo, "Scorzamauriello: tra mito e leggenda" è interpretato da Claudio Madia con la partecipazione straordinaria di artisti di livello nazionale e di tanti ebolitani. Il biglietto d'ingresso alla proiezione è incluso nel costo della cena spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: 320 283 8819