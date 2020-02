Carnevale del Sele e la maschera di Don Annibale: tutto pronto ad Eboli

Tutto pronto ad Eboli per la quinta edizione del Carnevale del Sele – il carnevale di Don Annibale in programma domenica 16, domenica 23, martedì grasso 25 febbraio e domenica 1 marzo 2020.

Il programma

Domenica 16 febbraio, alle ore 10, apertura Carnevale del Sele a Santa Cecilia. Dalle ore 11, presentazione dei carri allegorici presso il Cilento Outlet e alle 11.30 il Carnevale si trasferirà nel centro storico con Prelibato presso Spazio EBART Oratorio San Francesco. Domenica 23 febbraio, alle ore 10.30, arrivo dei carri allegorici e animazione presso parking area del Centro Commerciale LeBolle. Dalle ore 16, partenza della sfilata dei carri allegorici da piazza Carlo Mustacchio. Alle ore 18, il raduno dei carri e animazione in piazza della Repubblica. Martedì Grasso, 25 febbraio, alle ore 16, partenza della sfilata dei carri allegorici da località Taverna Nova. Alle ore 18, invece, i carri allegorici approderanno in largo Aristotele presso l rotatoria di Santa Cecilia. Sarà rappresentata la Farsa di Don Annibale a cura del Comitato di Quartiere Paterno. A seguire, presentazione ed esibizione delle scuole di danza e consegna dei premi. Domenica 1 marzo, alle ore 16, chiusura del Carnevale del Sele in località Santa Cecilia, in collaborazione con le scuole di danza ebolitane.