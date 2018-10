Halloween: all'Eco Bistrot, viaggio nella letteratura del terrore e cena a tema

Halloween trascorso all'Eco Bistrot di Salerno, il 31 ottobre dalle ore 21, sarà un viaggio nella letteratura del terrore, dal gotico a Stephen King. Agli spettatori, che poi diventeranno commensali, sarà proposto un excursus sulla letteratura del terrore: brani scelti di opere famose, come “Frankestein”, “Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr Hyde”, “La metamorfosi” “L’esorcista”, “Dracula”, Io sono leggenda”, “It”, “Shining”, stralci tratti da autori come Poe e Lovercraft, infine tributi a film come “Misery non deve morire” e “Il silenzio degli innocenti”.

Il programma

Saranno raccontate anche leggende popolari e storie di folklore a tema, a dimostrazione di come “le storie della paura” trovino antiche radici popolari e si sviluppino poi nella letteratura e nel cinema. Lo spettacolo è a cura della Compagnia Rosso e Nero con Danilo Napoli, Antonietta Barcellona,Actress Writer Coach Carlo Cutolo.

Il menù

C'è un ragno nel piatto (antipasto con vellutata di zucca, pecorino e crostini serviti con mosto cotto). Occhi insanguinati (polpette di carne o vegetariane al sugo). Dolcetto o scherzetto? (dessert). Acqua, calice di birra/vino o bevanda analcolica, coperto inclusi. Costo 18 euro. Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3286329014.