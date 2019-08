El tor - mostra d'arte di f. Paolantoni e l. Vairetti con la direzione artistica di Perotti

La Galleria Proposte lab di Cava De' Tirreni è onorata di ospitare l'Evento

"EL TOR"

IN ESPOSIZIONE LE OPERE DI:

FRANCESCO PAOLANTONI

Celebre Attore e Mosaicista



LINO VAIRETTI

Musicista, Compositore, leader del Gruppo storico OSANNA, Pittore e Artista Plastico



VERNISSAGE

H 19:30

06 SETTEMBRE 019

IN ESPOSIZIONE FINO AL 20 SETT 019

GALLERIA PROPOSTE LAB

Corso Principe Amedeo, 109

C A V A D E’ T I R R E N I

INFO: 0 8 9 9 8 4 9 4 1 5



In occasione del Vernissage presenterà la serata GINO AVETA, Autore Televisivo.



Direzione Artistica a cura di

Antonio Perotti Designer



Comunicazione Grafica a cura di

Cesare Minucci Graphic Designer



Direttrice Galleria

Anna Vitale

