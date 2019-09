"El tor": paolantoni e vairetti in mostra a Cava de' Tirreni

Francesco Paolantoni e Lino Vairetti insieme per esporre le loro opere in una mostra “bipersonale” alla Galleria Proposte Lab di Cava de’ Tirreni. Due personaggi eclettici che esplorano linguaggi artistici, visivi, musicali e teatrali, con curiosità, passione e piacere, attraverso una ricerca formale e sensoriale oltre che culturale. Dal 6 al 20 settembre, i due artisti presentano una selezione di opere dei loro percorsi individuali, senza nessun tema specifico, ma con il solo piacere di condividere ancora una volta un incontro artistico, a distanza di circa 40 anni dal Musical “El Tor” (l’Opera rock di Lino Vairetti legata al gruppo Città Frontale), che li vide insieme sul palco, interpretando lo stesso ruolo del diavolo Airone nell 1980. Due strade parallele: una legata al cinema, al teatro e alla televisione (quella più popolare di Paolantoni), l’altra decisamente legata alla musica, al progressive rock (quella di Vairetti), che seguono una stessa rotta e che si incontrano all’infinito, in una dimensione surreale ed onirica. Di Franesco Paolantoni saranno in mostra i suoi coloratissimi “Mosaici” - formati da piccoli tasselli e tessere di argilla e di pelle (inizialmente di pane) - raffiguranti dai soggetti nazionalpopolari alle figure e miti appartenenti al suo universo teatrale e cinematografico quali Totò o Charlot; Lino Vairetti mostrerà invece una sintesi del suo operato artistico con pannelli grafici digitali, disegni a pastello ed acrilici, bassorilievi di materiale vario (molti dei quali utilizzati come copertine di album sia per gli Osanna che per altri artisti) e alcuni dei sui celebri scatti a Pino Daniele del 1975.

Il venissage d'apertura, presentato dall'autore televisivo Gino Aveta, vedrà la presenza dei due artisti e del direttore artistico della galleria Antonio Perotti.



Galleria Proposte Lab, Corso Principe Amedeo, 109, Cava de’ Tirreni (SA);

6 / 20 settembre 2019 / Vernissage 6 settembre, h. 19.30. Ingresso libero.