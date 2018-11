Elfi, presepi, concerto, luminarie: Agropoli prepara il suo Natale

Luminarie artistiche, albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto, Natività (Associazione Il Carro), percorso “Natale Gentile” con commercianti, Elfo gentile – Casette e Laboratori (a cura dell'Associazione Argonauta), Castello Incantato – La vera dimora di Babbo Natale (Associazione Ercula), mostra di presepi artistici al Castello, attrazione consolle X Box One in Piazza Pecora (organizzazione a cura del Forum dei Giovani), rassegna musica e teatro "Sulle vie del Natale", organizzata dall'associazione cuturale i Guitti, “Canto di Natale - Musica nelle Chiese” in linea con la tradizione del Natale (Confesercenti e Officina 72), Un sorriso sotto l’Albero - (Forum dei Giovani), Concerto di Capodanno. Agropoli prepara il suo Natale delle meraviglie. L'evento, in programma dal 30 novembre 2018 al 7 gennaio 2019, è co-finanziato dalla Regione Campania, promuove le tradizioni locali legate al periodo natalizio e coinvolge anche le associazioni e le attività produttive del territorio.

Il programma

Le luminarie artistiche coloreranno le strade cittadine, le piazze, il Centro Storico ed il Castello. Saranno addobbati a festa anche le rotatorie, le chiese, la casa comunale, gli svincoli, i giardini “Caduti di Nassiriya”, le aree prossime al porto turistico (via Mazzini e Piazza della Mercanzia), il lungomare San Marco, come le località Mattine, Madonna del Carmine e Fuonti. Insieme al grande albero di Natale, prenderà posto in centro la Natività, una scenografia di grande impatto. Il borgo antico ospiterà la mostra dei presepi artistici. Il Castello incantato sorprenderà tutti. Al “Natale gentile” contribuiranno, invece, gli elfi e le creature fantastiche che accompagneranno i bambini in un mondo fatato. Piazza Vittorio Veneto diventerà la Piazza degli Elfi e il percorso guiderà i visitatori verso il Castello e la città alta, passando per via Piave, via Mazzini, Piazza della Mercanzia. Durante il viaggio suggestivo, sarà possibile incontrare gli artigiani e le botteghe di Agropoli, nelle cui adiacenze à attivata una serie di attrazioni e di laboratori. Al capolinea del percorso, presso il Castello, Babbo Natale attenderà i bambini nella sua dimora.

Il concerto di Capodanno

Martedì 1 gennaio 2019, Agropoli saluterà l’arrivo del nuovo anno in Piazza Vittorio Veneto con il Gran Concerto di Capodanno. "Sarà un Natale delle meraviglie – afferma il sindaco Adamo Coppola – Tutti saranno condotti in un’atmosfera magica che farà sognare e divertire. Abbiamo ideato un progetto che, anche grazie al contributo regionale, si prepara a stupire ed a ravvivare per oltre un mese tutte le aree cittadine, il centro cittadino e il borgo antico, cuori pulsanti di Agropoli"