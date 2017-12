Epifania in jazz al Mumble Rumble, il 6 gennaio

Alessandro La Corte al piano, Carla Marciano-Alto e sopranino sax, Jerry Popolo-Tenor sax, Marco De Tilla al contrabbasso, Luigi Del Prete alla batteria. Ecco i protagonisti di Epifania in jazz, evento in programma dalle ore 22 al Mumble Rumble di Salerno, il 6 gennaio. Il progetto (direttore artistico Franco Tiano) nasce da un'idea del pianista Alessandro La Corte che ha deciso di dare voce ad alcune sue composizioni originali e ad alcuni successi della musica pop, arrangiata in chiave jazzistica: "Sound of silence" di Paul Simon e "Yesterday" di McCartney. I brani, pur avendo una stessa matrice afroamericana, abbracciano svariati stili, dal modale fino al modern jazz spesso con l'utilizzo di tempi dispari e metriche poco scontate ma di naturale scorrevolezza. Il concerto segue la recente uscita del disco per l'etichetta Alfa Music. Biglietto d'ingresso 10 euro.