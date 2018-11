"Erasmus welcome night" al Foyer cafè del Teatro Nuovo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 23 novembre dalle ore 21 presso il Foyer cafè, all'interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro 8/c, si terrà l’Erasmus welcome night, una serata di accoglienza agli studenti stranieri che quest’anno sono ospiti a Salerno per il programma universitario di mobilità Erasmus.

L’evento è organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno, in collaborazione con l’associazione Erasmus Student Network Salerno, e vedrà la partecipazione di Milena Acconcia del Laboratorio Terre danzanti che inviterà a ballare le danze popolari tradizionali del Sud Italia come la tammurriata, la pizzica e la tarantella!

Partecipazione gratuita.

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce.

Info: 328 5327134 - 348 5821742 contatto@giovanisalerno.it - esnsalerno@gmail.com