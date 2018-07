Ermal Meta in concerto e festa del mare a Paestum, dal 3 al 5 agosto

Il 5 agosto, alle ore 21.30, Ermal Meta sarà in concerto al Lin•ora Village. Vincitore anche dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”, Ermal Meta è oggi uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione. Tra le canzoni che lo hanno portato al successo, oltre a “Non mi avete fatto niente”, ci sono “Buio e luce (La fame di Camilla)”, “Odio le favole”, “Vietato morire”, “Ragazzo paradiso”, e “Dall’alba al tramonto”. Il concerto del Lin•ora Village fa parte del tour italiano di Ermal Meta con il suo “Non abbiamo armi tour”.

Cibo e divertimento

Il concerto si inserisce in un fitto cartellone di appuntamenti, in programma dal 3 agosto. In località laura alle ore 20, comincerà la “Festa del Mare”, evento promosso dall’associazione “Amici del Mare” e patrocinato dall’Amministrazione comunale. La tre giorni animerà il litorale pestano, da via Pagliaio della Madonna al lido Nausicaa, con sapori, colori e musica.