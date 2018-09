Serata di premi e di sorprese: Ermal Meta ospite d'eccezione ad Oliveto Citra, il 15 settembre

La cerimonia di consegna dei Premi della XXXIV Edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, dal titolo Mediterranei – Tutta italiana d’autore, si terrà sabato 15 settembre, alle 21.30 in piazza Europa. Ospiti della serata, condotta da Gianmaurizio Foderaro e Giovanna Di Giorgio, saranno i giovani artisti Samuel Pietrasanta, Amara e, ospite d’eccezione, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Ermal Meta.

I premiati e le motivazioni

Per la sezione saggi, premiati Vincenzo Scotti e Sergio Zoppi. Il loro volume, “Non fu un miracolo: L’Italia e il Meridionalismo negli anni di Giulio Pastore e Gabriele Pescatore”, illustra in modo analitico come tra la fine degli anni ‘50 e l'inizio degli anni ‘60, quando in tutto il mondo spirava vento di cambiamento, anche l'Italia visse una stagione di grande crescita economica, di profonde trasformazioni sociali e dei costumi, di importanti fervori culturali, di incisivi fermenti civili e religiosi. I tre Premi Speciali dell'edizione 2018 sono stati assegnati dalla giuria a figure o realtà che si sono particolarmente distinte nell’opera a favore del Mezzogiorno.

L'elenco

Premio Speciale alla Fondazione "Ugo La Malfa", per il Rapporto su “Le Imprese industriali del Mezzogiorno”. Premio Speciale all’imprenditore Marco Zigon, presidente del gruppo “Getra", che opera nel settore energetico campano. Premio Speciale a Gloria Giorgianni, come amministratore delegato di “Anele”, società di produzione di contenuti audiovisivi, multimediali, televisivi e cinematografici. Sezione Michele Tito – giornalismo: premiato Ilvo Diamanti – carta stampata "per le approfondite e lucide analisi anche recenti sulla società e sull’economia italiana", spiegano gli organizzatori di Sele d'Oro Mezzogiorno. Duilio Giammaria per il programma RAI “Petrolio” (servizi televisivi). “Petrolio” programma televisivo di approfondimento innovativo, capace di raccontare le incredibili risorse italiane, garantendo un’informazione corretta e differenziata, con l’obiettivo preciso di accendere i riflettori sul Paese e sulle sue meraviglie, le energie e le ricchezze “sommerse” che danno - o potrebbero dare - forte impulso al Paese. Sezione Euromed:la tesi di laurea magistrale di Andrea Ramazzotti, “Popolazione e trasporti in Italia dal 1861” – "Population and Transport in Italy since 1861: Hierarchies, Dynamics, Growth". Questa ricerca studia la distribuzione spaziale della popolazione italiana tra il 1861 e il 1991 ad un elevato dettaglio geografico. Sezione Bona Praxis: Riccardo Dalisi, architetto e designer di fama internazionale, tra i primi a proporre il concetto di architettura partecipata. Premio Speciale degli Enti Locali ad Alfonso Iaccarino, protagonista e ambasciatore indiscusso nel mondo della cultura gastronomica campana e mediterranea. "Alfonso Iaccarino ha il merito di innovare, sempre nel rispetto della cultura locale legata ai prodotti della terra e dei piatti della grande tradizione campana".