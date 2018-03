Ermal Meta al Maximall di Pontecagnano: cambia la data

Ermal Meta incontrerà i fan non più il 16 marzo, come avevano annunciato gli organizzatori, ma il 13 marzo, sempre alle ore 17.30 in piazza Maximall. L'artista, che ha vinto il Festival di Sanremo, firmerà le copie del suo “Non abbiamo armi”. Tutti i fan che acquisteranno il cd presso la Feltrinelli del centro commerciale riceveranno subito un pass numerato.Tutti i fan che, invece, acquisteranno o hanno già acquistato l’album presso qualunque rivenditore esterno al centro commerciale, il giorno dell’evento potranno ritirare il pass numerato presso l’infopoint del Centro Commerciale.