Birra e musica al King's Cross: Oktoberfest e concerto degli Escher

Birra e musica al King's Cross. Rinomato Iirish Pub ubicato nel cuore di Salerno, si prepara a servire buon cibo e un concerto live giovedì 31 ottobre. L'evento atteso è "Chiusura dell’Oktoberfest 2019”. Ci saranno gadget in regalo per tutti. Gradita la presenza in moto.

Il programma musicale

La serata proseguirà con il concerto live degli Escher. Appuntamento fissato alle ore 22.30 con possibilità di degustare bevande e cibo tipico.