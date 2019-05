Giornate nazionali guide ambientali: Salerno e provincia ospitano escursioni

In occasione della Festa della Repubblica e della Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi d'Italia, saranno organizzate le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, in programma l'1 e il 2 giugno. C'è un calendario fitto di eventi e ricco di storie in tutto il territorio italiano e la provincia di Salerno non fa eccezione.

Il programma

Domenica 2 giugno, SU E GIÙ PER LE CRESTE SALERNITANE: ritrovo al Parco Pinocchio, alle ore 9. Sabato 1 giugno, trekking e pulizia del sentiero dei Trezeni, Baia di Trentova, ad Agropoli. Si comincia alle ore 9. L’escursione organizzata insieme alla Legambiente Stella Maris di Agropoli, si svolgerà lungo uno sterrato che collega la Baia di Trentova con la frazione Lago di Castallebate. Il percorso panoramico è meglio conosciuto con il nome di Sentiero dei Trezeni. Il toponimo, secondo la più diffusa interpretazione, deriva dal nome dei primi colonizzatori della zona che furono i greci Trezeni, nel VI secolo a.C Alle ore 9, dal porto di Agropoli, è prevista anche l'uscita in canoa e la pulizia dei fondali marini, con il supporto del centro subacqueo Diving Yoghi. Sabato 1° giugno, a Cava de' Tirreni, in località Santarcangelo, si parte alle ore 9 puntando verso la Vetta nord di Monte Finestra. Dopo la sosta, comincerà la discesa che condurrà gli escursionisti in località Contrapone.