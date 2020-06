Natura e relax: escursione dal Castello d'Arechi all'Eremo San Liberatore

Una variante tra "Il Sentiero del Principe" e la traversata su Vietri sul Mare. Si partirà il 21 giugno dalle ore 8.30 alle 13.30 dal Castello Arechi. Gli escursionisti raggiungeranno l'eremo di San Liberatore per affacciarsi sulla panoramica veduta della croce. e scenderemo insieme a Vietri sul Mare per poi rientrare in città.

I dettagli

Un circuito di difficoltà media che permetterà di apprezzare al meglio la città e la porta della costiera amalfitana. Percorso rappresentato da una salita iniziale che condurrà fino a quota 430 mslm e da una conseguenziale discesa verso la costa d'Amalfi. Il costo è 15 euro a persona con Servizio Guida Ambientale Escursionistica. Per info e prenotazioni, è possibile telefonare al numero 3348603428.