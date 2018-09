"La via dei santuari": riscoperta di riti dimenticati

Antiche vie e riti dimenticati da riscoprire attraverso un'escursione tra i boschi ed i sentieri montani della provincia di Salerno. E' questo l'obiettivo de "La via dei santuari", evento organizzato il 23 settembre dall'associazione Irno Trek, nell'ambito della Giornata Europea dell’Escursionismo.

Il programma

La passeggiata si svolgerà tra le province di Salerno e di Avellino, nel Parco dei Monti Picentini. La partenza è prevista alle ore 8.30 presso via San Michele, nella frazione di Carpineto di Fisciano. Il percorso avrà inizio dal Santuario di San Michele di Basso, una delle tappe micaeliche più importanti della Valle dell’Irno, con arrivo a Montoro al Santuario dell’Incoronata e ritorno. L’intero cammino sarà supervisionato dai volontari dell’associazione che illustreranno la flora e la fauna del territorio con note anche sulla storia delle due strutture religiose.

Info utili

Dopo la passeggiata, con una durata media di tre ore, è previsto al ritorno un momento di ritrovo e divertimento. Per aderire alla giornata, è necessario effettuare la prenotazione inviando una e-mail all'indirizzo info@irnotrek.it. I partecipanti saranno ricontattati e riceveranno informazioni su come vestirsi e sui piatti e bicchieri da portare con sé, riutilizzabili, per evitare l’abbandono di rifiuti lungo il percorso.