Presentata "estate salernitana": più di 100 serate dedicate al divertimento

"Un ricco cartellone di eventi, pieno di energia. Coinvolge tutte le anime vive del nostro territorio". Così l'assessore comunale alla cultura, Willburger, ha definito la rassegna "Estate salernitana", presentata questa mattina, mercoledì 1 luglio, a Palazzo di Città. Musica, teatro, cabaret, cinema sotto le stelle, spettacoli per bambini, danza, laboratori, talent show: questo e tanto altro nel fitto programma culturale, che si svolgerà dall' 11 luglio al 1 ottobre, all'Arena del Mare, all'Arena Barbuti e al Teatro Augusteo.

Il saluto istituzionale

"Finalmente si riprende dopo il lockdown e questo silenzio, anche se l'amministrazione è stata vicina con diversi tavoli tecnici e ha continuato ad incontrare gli operatori per vivere le loro necessità e venire incontro alle richieste - ha detto Willburger -. Noi siamo felicissimi della grande partecipazione di operatori culturali e di associazioni che normalmente all'Arena non sono mai riusciti ad esibirsi. Si uniscono letteratura, cinema, teatro per bambini, musica. E' un programma eterogeneo con più di cento serate e in più luoghi, perché non riuscivamo a contenere tutte le richieste. Dunque spazio anche alla performance a Largo dei Barbuti e teatro Augusteo, dove si svolgerà gran parte dei laboratori di danza e teatro, più concerti di musica classica".

Il cartellone

All'Arena del Mare, spazio l'11 luglio a SEA SUN, anteprima Charlot con il concerto di Andrea Sannino, gratuito. Il 12 luglio, in scena "La Musica... muove la passione", concerto sinfonico Orchestra Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" di Salerno, diretta da Daniel Oren. Evento a pagamento. Il 13 luglio, ecco, Magic Show di Niw Age Animazione, spettacolo a pagamento. Il 14 luglio Antonio Onorato Quartet (biglietto) con Jazz Orchestra e ancora musica il 15 luglio con Rachmaninov Pink Floyd Legend, a pagamento. Biglietto d'ingresso anche il 16 luglio per Nick The Nightfly. Lo spettacolo “FRANKENSTEIN JUNIOR” è gratuito, il 17 luglio, alla stregua della quarta edizione del Festivale del Mare, finale concorso canoro, il 18 luglio. A pagamento, il 19 luglio, l'evento “SALERNO DANZA d’aMare…danza, vacanza e divertimento!” XII edizione. Biglietto d'ingresso per CAFE’ LOTI: Nando Citarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon. Guest Monaldo Braconi. Il 21 luglio, a pagamento, l'associazione Il Balletto presenterà “Ciao Ezio!”, spettacolo di danza. E' gratruita la proiezione del film “Lo Sceicco Bianco “con Alberto Sordi - Musiche dal vivo di Nino Rota. Appuntamento il 23 luglio con "Incantastorie - Gli Arteteca Made in Sud" a pagamento. Il 24 luglio, Salerno Jazz e Pop Festival (Guglielmi, Academic Jazz, Naomi, Rivieccio), a pagamento. Ancora Salerno JAZZ & POP FESTIVAL-X edizione con Sandro Deidda, il 25 luglio. Il giorno seguente, Marco Fiorenzano Trio e Raphael Gualazzi. Il 27 luglio, in scena La Vedova Allegra “Operetta di Franz Lehar", a pagamento. Il 28 luglio ci sarà Paolo Fresu Quintet (biglietto). Il 29 luglio, Gran Galà di Danza e premio al merito per l'arte della danza (gratuito). Il 30 luglio, S&M PRODUCTION 42° GIOCAITALIA 2020, a pagamento. Il 31 luglio, concerto jazz Michael League-Bill Laurance Duo.

Agosto

Tra gli appuntamenti, Ugo Piastrella premia la città teatrale il 1° agosto con spettacolo di Angelo Di Gennaro (biglietto d'ingresso). Dal 2 al 9 agosto, Premio Charlot gratuito (a pagamento solo nelle serate del 5 e 6 agosto). Il 10 agosto è tempo di Picarielli in festa, sesta edizione. E poi la Compagnia del Giullare (11 e 18 agosto) con il Teatro dei Limoni ed "I virtuosi di San Martino" (a pagamento), il jazz, Luma Records Fest, il 21 agosto Rosalia Porcaro, il 22 Stefano Giuliano ed Enzo Avitabile, guest Tony Esposito. Il 23 agosto, la Compagnia Arbostella in memoria di Gino Esposito presenta lo spettacolo "In questo mondo di Ladri”. Il 26 agosto, cabaret con Pierino Tiramisù e il 27 agosto omaggio sinfonico a Pino Daniele. La fruzione della commedia "Romea e Giulietto", il 28 agosto, è gratuita. Il 29 agosto, Stefano Giuliano, Simona Bencini e Dirotta su Cuba in concerto (a pagamento). Family Show il 31 agosto, previo acquisto del biglietto.

Largo Barbuti

Due tappe ad agosto, il 5 con la canzone classica napoletana e "Salerno and Friends", il 12. A settembre si comincia con Salerno in Canto e Danze Orientali, rispettivamente l'1 e 2. Poi Porto di Parole, Zevi racconta Salerno, il cinema sotto casa. Per gli spettacoli gratuiti è obbligatoria la prenotazione su vivaticket.com. Costo 1 euro.

Teatro Augusteo

Al teatro Augusteo tanti appuntamenti: laboratorio Danza il 9 e 10 luglio, concerto Hartmann Trotula (a pagamento), Delitto al Museo il 18 luglio a cura della Cooperativa Galahad (biglietto), il 20-23 Scena Teatro (gratuito). A settembre anche Medea ultima notte (12 settembre, a pagamento), laboratorio di danza a cura de "Il balletto", 16 settembre (no pubblico).