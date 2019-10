Il primo salone internazionale di abiti e accessori da sera "Made in Italy" a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Evening Dresses Show, il primo salone internazionale di abiti e accessori da sera full Made in Italy, organizzato da IFTA (Italian Fashion Talents Association) con il sostegno di Ice-Agenzia, Regione Campania, CCIAA Salerno, con il Patrocinio del Comune di Salerno sarà presentato in conferenza stampa, mercoledì 30 ottobre alle ore 11,30 a Spazio Campania, in Piazza Fontana a Milano. L’evento, che si terrà a Salerno il 22 e il 23 novembre 2019, nella prestigiosa Stazione Marittima Zaha Hadid, si propone come importante opportunità di incontro e scambi commerciali tra trenta aziende Premium menswear e womenswear, selezionate da IFTA con criteri buyer-oriented. Sono attesi compratori, distributori e showroom provenienti dai principali mercati internazionali (Austria, Bulgaria, Dubai, Germania, Giappone, Italia, Russia, Stati Uniti, Turchia, Ucraina e altri in via di definizione). Oltre agli incontri B2B dedicati, le trenta aziende espositrici avranno la possibilità di partecipare alla sfilata collettiva del 22 sera, la cui ospite d’onore sarà la designer statunitense Georgina Chapman. La fondatrice del marchio newyorkese Marchesa, brand dei red carpet di Hollywood, ha scelto Salerno per il suo debutto in Italia. Evening Dresses Show si concluderà con FINAL CEREMONY, il gran gala in programma sabato 23 novembre nei saloni del Centro Congressi Ariston di Paestum durante il quale saranno premiati personaggi di spicco del fashion system, insieme con il vincitore di