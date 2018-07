Exploding colour - mostra personale dell'artista olandese Ton Pret

Situata nel centro storico del paese, Casa Coste è lo spazio espositivo del Comune di Oliveto Citra per le arti. Dal 4 luglio al 4 agosto ospiterà la mostra personale dell'olandese Ton Pret, un artista, designer e pensatore creativo. Le sue opere sono caratterizzate da un uso molto audace del colore, figure fantasiose e un’esplosione di entusiasmo, spontaneità, passione e positività. Il suo stile è originale, se non addirittura non etichettabile e racconta un ‘Realismo Diverso’ con scene di vita quotidiana.



Con la personale di Ton Pret, artista annoverato fra i 10 più influenti del panorama globale, Casa Coste è al suo primo progetto di respiro internazionale.



Tanto premesso, ci pregiamo invitarla all’inaugurazione della mostra personale dell’artista e designer Ton Pret “EXPLONDING COLOURS” che si terrà mercoledì 4 luglio alle ore 18.30 presso "Casa Coste" - via Coste, Oliveto Citra (SA).



In allegato il manifesto ufficiale dell’iniziativa.



Con l’augurio di averla nostro ospite, l’occasione è gradita per porgerle



Distinti saluti.

Dott Mino Pignata

Sindaco di Oliveto Citra (Sa)



Direttore Artistico

Antonio Perotti Designer

