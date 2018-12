Natale a La Fabbrica, ecco gli appuntamenti in programma dall'8 dicembre

Pista di ghiaccio e la casa di Babbo Natale. Al via il cartellone degli eventi natalizi de La Fabbrica di Salerno dall’8 dicembre al 6 gennaio 2019 in collaborazione con lo staff di Green Isle Entertainment.

Il programma

Si comincia sabato 8 dicembre alle ore 17:30 con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio sintetico, e quindi ecologico, per adulti e bambini, grande 200 metri quadri al coperto all’interno del Lifestyle Center, più postazione per la consegna dei pattini. Un vero e proprio villaggio allestito in stile fiabesco che vedrà la presenza anche della casa di Babbo Natale e la slitta natalizia con uno spazio dedicato alla “posta” per tutte le richieste dei bambini.Sabato 8/12 /2018 ore 17.30 – 20.30, inaugurazione della pista di pattinaggio aspettando il Natale... l'albero lo decoro io. Dalle ore 18 alle 21, Christmas Song e diretta live con Luna Palumbo all'interno dell'area food. Il 9 dicembre, alle 18.30, spettacolo di bolle di luce. Sabato 15 dicembre, ore 17.30 – 20.30, snow globe il Natale in una sfera. Domenica 16 dicembre, alle ore 18.30, “CHRISTMAS DON’T BE LATE” e Orchestra Vocale Numeri Primi. Venerdi 21 dicembre, alle ore 18, la magia di un carillon vivente. Sabato 22 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20.30, tombolata musicale. Domenica 23 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20.30, FANTASY SHOW di Natale e arrivo di Babbo Natale. Il 24 dicembre, dalle ore 10 alle 13, è tempo di regali, pronti a creare. ll 26 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20.30, Natale da chef. Il 29 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20.30, asperttando il nuovo anno con le foto e il calendario 2019. Il 30 dicembre alle 18.30, artisti del fuoco. Lunendì 31 dicembre, dalle ore 10 alle 13, mega party di Capodanno. Sabato 5 gennaio, dalle ore 17.30 alle 20.30, saranno preparate le calze con la Befana è in viaggio. Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, dalle ore 17.30 alle 20.30, arriva la befana più alla del mondo con dolci e caramelle per tutti.