Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Salerno, il 17 febbraio

Dopo il boom di presenze a "Le Cotoniere" per il firmacopie di Gianni Morandi, un altro evento è stato cerchiato in rosso sull'agenda dei fan e la notizia è già virale: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - un pezzo di storia della musica italiana - saranno a Salerno, sabato 17 febbraio, ospiti del centro commerciale ubicato a Fratte. L'appuntamento con centinaia di appassionati e con almeno due generazioni è in programma alle ore 17.30. A "Le Cotoniere", Facchinetti e Fogli incontreranno i fan e firmeranno "Insieme", il loro nuovo cd.