Musica, vino e carne alla brace: falò di San Giuseppe, il 17 marzo

Tradizioni e racconti intorno al falò di San Giuseppe, evento in programma a Buccino, in piazza Annunziata, il 17 marzo. Dalle ore 20, i "fucanoj", come li definiscono gli abitanti del posto, saranno accesi in onore di San Giuseppe. Un anticipo della festa ma anche un'occasione per ascoltare musica popolare, sorseggiare vino e degustare carne alla brace, "pizza chiena" e altre specialità della cucina burgentina.