Famiglie e giovani al "Festival Internazionale delle Mongolfiere" a Paestum

Grande entusiasmo a Paestum in occasione del Festival Internazionale delle Mongolfiere. Migliaia di persone, in particolare coppie e famiglie con bambini, hanno partecipato all’evento nella città dei Templi prenotando voli liberi ma anche usufruendo dei servizi di ristorazione nell'area food attrezzata, dotata anche di un parco giochi per i più piccoli. Il biglietto d'ingresso è costato soltanto 2 euro. Ecco i costi dei biglietti: adulti 15 euro, bambini 10 euro. In trentamila mq, inoltre, sono stati accolti artisti di strada, aquiloni, mongolfiere e gonfiabili che hanno incantato coloro i quali non sono mancare all'iniziativa.