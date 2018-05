Family tour al Paleovillage

In occasione della Giornata delle Oasi 2018, vi aspettiamo al nostro PALEOVILLAGE – parco tematico sulla preistoria, per trascorrere una giornata all’insegna della natura, della preistoria e del divertimento.

La giornata è indirizzata ai genitori che vogliono condividere con i loro bambini una giornata all’aria aperta ricca di attività formative e divertenti, insieme ad esperti, oltre che appassionati, naturalisti ed archeotecnici.





PROGRAMMA



• Da Lucy a Giacomino: un giorno nella preistoria. Grandi e piccoli potranno vestire gli abiti dei nostri antenati preistorici, diventare sciamani e realizzare pitture rupestri, cimentarsi nell’utilizzo di strumenti dell’antichità, visitare la riproduzione delle capanne dell’età del bronzo e tanto altro ancora! (Ore 10.00 e ore 15.00)

• Indaghiamo i segreti del fiume: visita interattiva all’oasi. Volete vivere una passeggiata lungo il corso del fiume Sele in modo davvero speciale? Allora passate a prendere il nostro opuscoletto tematico, indossate il cappello e seguite Michele per scoprire i segreti della natura e degli abitanti del fiume! (Ore 11.00 e ore 16.00)



• Prenditi cura del tuo semino. Che ne dite di mettervi alla prova nella cura di semi e piantine? Il nostro omaggio per la vostra visita sarà una simpatica confezione contenente dei semini, le istruzioni per la loro semina e una poesia davvero molto bella e significativa!

Può bastare? Se pensate di no, allora continueremo con il disegno naturalistico, il rilievo delle incisioni rupestri, la dimostrazione dell’accensione del fuoco, ecc ecc.



Tutte le attività sono GRATUITE.



Le attività “Da Lucy a Giacomino: un giorno nella preistoria” e “Indaghiamo i segreti del fiume: visita interattiva all’oasi” prevedono un numero limitato di partecipanti su prenotazione.



Per non perdere l’occasione, contattateci con un messaggio ai seguenti recapiti:

• messaggio sulla pagina face book, mail agli indirizzi info@argonautalab.it e info@dovevado.org, oppure potete chiamarci o inviare un WhatsApp ai numeri 349 7376849 e 333 2721900