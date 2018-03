Fatou e Anna, donne migranti a Salerno: evento il 10 marzo

Sabato 10 marzo alle ore 20, l’Associazione Culturale Art.Tre dà vita ad un evento dedicato alle donne. Fatou e Anna, rappresentanti del sempre più numeroso universo femminile della migrazione, racconteranno la loro storia, la difficoltà di conciliare i tempi di vita e di lavoro, le implicazioni familiari, sociali, economiche e psicologiche del migrare essendo donna. Si congedano con un monito: sebbene ci sia ancora tanta strada da fare e nulla è dato per scontato, ovunque ed in ogni condizione bisogna essere tenaci e lottare per la propria emancipazione.