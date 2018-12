Fiabe per Luci d'Artista: cinque serate ad ingresso gratuito al Teatro Augusteo

Dall’8 dicembre al 4 gennaio, il Teatro Augusteo di Salerno ospiterà cinque favole ad ingresso gratuito (ore 19), fino ad esaurimento posti. Dall'Immacolata alla Befana, il mini cartellone è allestito dalla Compagnia dell’Arte di Antonello Ronga e rientra tra gli appuntamenti organizzati dal Comune di Salerno in occasione di Luci d’Artista. "Credo in una Salerno a misura di bambino, capace di offrire spazi ed occasioni di socialità alle famiglie – ha detto l’assessore al commercio Dario Loffredo nel corso della conferenza stampa di questa mattina Palazzo di Città - E' importante che i bambini vivano la magia delle feste insieme ai propri genitori nutrendosi di cultura, teatro e spettacolo. Amare e vivere la città da piccoli significherà amarla e viverla ancor di più da adulti. Creare valore per i più piccoli è fondamentale per costruire i cittadini del futuro".

Il programma

Tutti i venerdì delle feste natalizie - fa eccezione l'8 dicembre - le fiabe diventano teatro all’Augusteo. Si comincia nel giorno dell'Immacolata, dunque solo in questa circostanza di sabato, con una storia senza età conosciuta in tutto il mondo, la storia “Biancaneve”. Il racconto dolcissimo e insieme anche molto drammatico, scritto dai fratelli Grimm nel lontano 1812, e racchiuso nella raccolta fiabe da focolare, prende vita sul palcoscenico, in un bosco incantato tra dolcissimi animaletti, filtri e pozioni magiche. Il 14 dicembre, andrà in scena invece un classico, uno spettacolo emozionante e coinvolgente che riesce a ricreare la calda atmosfera magica della famiglia riunita intorno alle luci dell’albero: “Il Principe Schiaccianoci”. E' la storia di Clara. La bambina riceve in dono il memorabile giocattolo che, animandosi, darà vita ad una delle più belle favole tra sogno e magia. Si prosegue il 21 dicembre con la Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco in “Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa”, uno spettacolo divertente che vuole essere uno stimolo per approfondire notizie e curiosità sui personaggi della tradizione natalizia, partendo dal più amato di sempre. Penultimo appuntamento il 28 dicembre forse con la favola più conosciuta al mondo, quella antichissima ed amatissima di “Cenerentola”. Una storia che affonda le radici nel meridione dell’Italia, proprio nella provincia dell’agro sarnese nocerino del seicento, dove una fiaba tramandata oralmente raccontava di una povera fanciulla orfana, ridotta in schiavitù da una matrigna cattiva e dalle sue perfide sorellastre. Il mini cartellone si conclude il 4 gennaio 2019 con “La Befana vien di Notte” della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco. Sul palco dell’Augusteo una storia delicata e tenera, che si svolge sui tetti di una imprecisata città, nella notte dell’Epifania. Al centro la figura della Befana, vecchia benefica apportatrice di doni. Al termine dello spettacolo i bimbi potranno incontrare i personaggi in costume, nel foyer del teatro per scattare una foto ricordo con i loro beniamini.