Il “Pop Corn Tour” di Federica Carta arriva al Cilento Outlet

La voce e le sonorità di Federica Carta per uno dei concerti live più attesi dell’estate campana. Sabato 6 luglio, a partire dalle 20.30, il Cilento Outlet apre le sue porte ad un “summer event” senza precedenti: il Pop Corn Tour della cantante romana. Un concerto che il management del Cilento Outlet (Gruppo IRGEN) ha voluto regalare a tutti gli amanti della “shopping experience”, esperienza che porta il semplice shopping ad un livello superiore. Ad una vera e propria esperienza sensoriale.

Stavolta a far battere i cuori all’unisono, per una serata che si presenta già da “tutto esaurito”, ci sarà la voce della beniamina dei millennials. Amata, va detto, anche dai più grandi. Sul palco allestito al Cilento Outlet, Federica Carta proporrà tutte le sue canzoni più popolari, a partire naturalmente dalle tracce del disco che ha dato il nome al tour. Sette i brani tratti da Pop Corn, da “Raro” a “Io so aspettare”, sino all’amatissima “Dove sei”. Parole in musica che si muovono attorno all’unico filo conduttore dell’amore, raccontato in tutte le sue forme. Melodie d’estate che hanno il sapore di sguardi intensi e di sguardi profondi. Tutt’attorno, il piacere di spazi ideati e realizzati per il confort dei visitatori. La serenità di poter mangiare un gelato o una pizza tra un acquisto e l’altro. Perché questa è la visione di shopping experience di un Centro che ha già dimostrato di essere molto più di un semplice outet.