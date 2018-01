"Quello che dice le parolacce": Federico Salvatore al Teatro delle Arti, il 27 gennaio

Ospite d'eccezione al Teatro delle Arti, il 27 gennaio. Alle ore 21.15, andrà in scena Federico Salvatore in "Quello che dice le parolacce". Lo spettacolo è diretto da Gaetano Liguori. Con Federico Salvatore in scena anche Nunzio Coppola, Nicola Le Donne, Mimmo Manco, Maria Russo, Vera Volante. Musiche del Maestro Antonello Cascone, scene di Tonino Di Ronza. Costo del biglietto 25 euro.