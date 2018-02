"Napocalisse" al Teatro Giuffré: il 24 febbraio recita Federico Salvatore

"Napocalisse" al Teatro Giuffré di Battipaglia. Nessun evento catastrofico in programma ma solo un geniale gioco di parole voluto da Federico Salvatore, che sarà in scena il 24 febbraio, alle ore 21, per raccontare Napoli a modo suo. "Napocalisse" è, dunque, un album dei ricordi, rigorosamente catturati in bianco e nero. Federico Salvatore si rivolgerà al pubblico in modo schietto e diretto, com'è solito fare.

Info utili

Il costo del biglietto è 20 euro platea centrale e 18 euro platea laterale. Previste riduzioni del 10% per under 12, over 65, iscritti a Cral e soci della Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella. Il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00