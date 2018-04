"Feeling no feelings": fenomenologia del Punk e Post Punk all'Unisa

"Giorni di parole, suoni, immagini, racconti, emozioni collettive, memorie e visioni. Giorni di feeling e no feeling". Così Alfonso Amendola, uno degli organizzatori, introduce alla "due giorni" (26-27 aprile) organizzata all'Università degli Studi di Salerno per raccontare il punk e il post-punk. Il convegno, promosso da Unknown Pleasures Seminario permanente sull’immaginario, in collaborazione con l’Associazione Linguisticamente, "nasce da una grande passione - aggiunge Amendola - e vuol ricostruire non soltanto le radici fondative e l’eversiva progettualità musicale ed artistica del punk e del post-punk, ma ne vuol raccontare anche l’immaginario emozionale, culturale, generazionale. Disegnandone i contorni, le trame, le storie, le sfumature ed i modelli espressivi di chi volle cantare al mondo la voracità della propria contraddizione. Tra bellezza ed inquietudine, tra desiderio e rifiuto, tra energia e decadenza, tra Feeling e no feelings. Al centro del progetto c'è la suggestione di un disco centrale nella storia della musica del secondo Novecento, opera di svolta per comprendere tutta la sonorità “a venire”. Sono in sintonia due tracce didattiche: Sociologia degli audiovisivi sperimentali e Lingua inglese dell’Ateneo di Salerno. Proponiamo un un percorso di seminari, convegni, tavole rotonde, giornate di studio ma anche il “racconto”, cioè l’ascolto e la visione delle principali trame dell’immaginario contemporaneo”.

Appuntamento giovedì 26 aprile, Aula dei Consigli, dalle ore 14.30 alle 18. Venerdì 27 aprile, invece, no stop dalle ore 9.30 alle 18 nell'Aula Nicola Cilento.