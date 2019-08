Ferragosto con il Summer Carnival al Dum Dum Republic

Tutta l’energia, il ritmo e i colori del Dum Dum Republic stanno per esplodere e sprigionarsi nel Ferragosto Summer Carnival. La folle caravana del Dum Dum, a Capaccio Paestum, sempre in giro per il mondo, è pronta ritrovarsi sulla playa più happy del Cilento per fare festa.

Il programma

Tropicalismi, cumbia elettronica e psichedelia che si fondono al jamaican boogie e al calypso, dai ritmi afro-brazilian al samba reggae al Maracatù alle percussioni, tra performing act, world music con influenze funk e tutta l’anima soul della black music: il floor dell’arena sul mare inizierà a vibrare in un vortice di emozioni con la Dum Dum Orchestra e il live set di Dj Arnold, Dj Soulfood, la Freak Brothers Company e Dj Yoshy. Soprattutto tante sorprese, che saranno però svelate solo il giorno di Ferragosto. Sana allegria e spirito della meraviglia, per lasciarsi travolgere dallo stupore. Fil rouge, come sempre, la musica, con line up sofisticate, fuori dagli schemi mainstream, realtà indipendenti spesso scoperte dal Dum Dum per poi essere apprezzate in ambito internazionale. Una festa da vivere tutti insieme, in riva al mare, sulla linea di confine tra cielo e mare.

La ricorrenza



50Th ANNIVERSARY OF WOODSTOCK 1969 – 2019” - La Summer Carnival è inserita nel cartellone estivo del Dum Dum Republic, dedicato ai 50 anni di Woodstock, la tre giorni di pace, amore e musica che riuscì a coinvolgere 500mila persone. "Woodstock è lo spirito, l’essenza del Dum Dum Republic", spiega Biancaluna Bifulco, titolare del beach club.