Speciale Ferragosto 2019: tutti gli appuntamenti e le occasioni di svago a Salerno e provincia

Al mare o in agriturismo, party in spiaggia oppure grigliate con gli amici. Ferragosto, giorno di festa e di svago, sarà "celebrato" dai locali salernitani con un ricco programma di eventi e un assortito menú a base di musica, balli, prelibatezze della cucina nostrana.

Gli agriturismi

Da Nord a Sud della provincia, i locali si attivano per accogliere turisti e golosi a pranzo e a cena: le mete più ambite sono Dragonea, frazione di Vietri sul Mare, i Picentini - da Giffoni Valle Piana a San Cipriano Picentino, senza dimenticare Montecorvino Pugliano e Rovella, Castiglione del Genovesi (Ristorante il Riccio, a pranzo) - la Valle dell'Irno (Casale della Stella a Fusara, 35 euro a persona, Agriturismo il Casolare a Pellezzano). Il Dream Soccer Park a Mercato San Severino gioca d'anticipo e propone anche vigilia e notte di ferragosto. Fanno altrettanto il Lido Eureka a Salerno con balli, musica revival anni '70, '80 e '90, fuochi d'artificio, menú da 35 a 10 euro, e il Lido Kursaal che attenderà l'alba del ferragosto con spettacoli in piscina, animazione, cena e calcio balilla umano. Grigliate, pasta fatta in casa, specialità di terra e di mare sia a pranzo che a cena anche presso La Compagnia del Concord a Salerno. Boom di richieste nei lidi e negli agriturismi dotati anche di piscina.

Party in spiaggia

La grande notte di Ferragosto a La Isla Bonita Costa Sud-Salerno comincia alle ore 20 con musica e animazione in spiaggia, grill e sangria, spettacolo piromusicale in mare. Ingresso gratuito. Il Lido Quadrifoglio propone, invece, panuozzi in spiaggia, cuoppo di mare, cocktailleria, fuochi d'artificio. Ingresso 6 euro. Al Riva In, ferragosto si colora come l'arcobaleno, dalle ore 15.30, con il beach color party, musica e DJ set. Tutto pronto anche alla Baia dei Delfini di Battipaglia, al Ke'e Beach con Holy Colours (animazione, musica e balli dalle ore 15.30), all'Aquafarm dove c'è la Compagnia dell'Arte in scena a bordo piscina con "Benvenuti in Madagascar".

Gli scrigni d'arte

San Pietro a Corte, gioiello nel cuore del centro storico di Salerno, sarà aperto anche a ferragosto. Suggestiva serata all'ombra dei templi di Paestum: il 15 agosto, ingresso gratuito e concerto di Daniele Sepe, cibo e musica sotto le stelle.

Escursioni

Tante persone sceglieranno anche le oasi e le aree attrezzate in provincia di Salerno: a Frassineto, Polveracchio, all'oasi di Persano e del fiume Alento, presso le caratteristiche cascate "Capelli di Venere", Monte Tubenna. Appena fuori provincia, le ambite mete del Terminio, Lago Laceno, Serino.