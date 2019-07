Festa dell'agricoltura sociale a Pontecagnano: il programma e gli ospiti

Cooperative, Associazioni, Organizzazione, Piccole e Medie Imprese chiamate a raccolta dal Forum Nazionale dell'Agricltura sociale e da Capovolti Cooperativa Sociale per la Festa Regionale dell'Agricoltura Sociale che si terrà sabato 6 luglio a partire dalle ore 10 a Pontecagnano Faiano, grazie al patrocino del Comune di Pontecagnano Faiano ed al sostegno di Fondazione CON IL SUD.

La presentazione

"Sarà l'occasione per fare il punto sullo stato dell'Agricoltura Sociale in Campania - scrive Francesco Napoli, Presidente Coop. Capovolti - un settore in costante crescita e che consente a giovanissimi e giovani di trovare una occupazione dignitosa e motivante ma che sopratutto apre all'innovazione, allo sviluppo ed alla valorizzazione dei nostri territori. Un settore che da anni continua a sostenere lìinserimento, la crescita ed i percorsi riabilitativi di persone con fragilità. Molte sono le realtà consolidate in Campania in questo ambito, molte altre stanno crescendo. L'urgenza è quella di dare visibilità a questo comparto, restituire e confermare la dignità ed il protagonismo dell'Agricltura Sociale, condividere percorsi e pratiche che guardino concretamente alle opportunità offerte dall'Europa - ha continuato Napoli".

Il programma



La festa sarà articolarta in due momenti: al mattino incontro con autorità ed esperti presso l'ex-tabacchificio Centola, mentre esploderà la festa a partire dalle ore 17,30 presso il Parco Archeologico Pontecagnano con la presenza di stand enogastronomici, laboratori per bambini ed adulti, testimonianze dal palco, dj-set, e concerto conclusivo con Dj Kowu Terzaclasse Ampersound. "E' innanzitutto una festa a cui interverranno ospiti regionali e locali e dove presenteremo le iniziative progettuali e di impresa d'eccellenza nell'ambito dell'Agricoltura Sociale e del Welfare - ha continuato Francesco Napoli".

Gli ospiti



Tra gli ospiti del mattino Franco Picarone, Ass. Attività Produttive Regione Campania, Patrizia Stasi, Presidente Fondazione Banco Napoli Assistenza Infanzia, Antonio Giuliano, Presidente GAL Colline Salernitane, Giuseppe Lanzara, Sindaco di POntecagnano-Faiano, Eligio Troisi, Direttore Gal Colline Salernitane, Palma Elena Silvestri, Presidente Consorzio La Rada, Michele Buonomo, Legambiente Campania, Giuliano Ciano, Portavoce Nazionele Forum Agricoltura Sociale. Nel pomeriggio intrattetimento e musica intervallata da testimonianze ed esperienze tra cui Vitematta Fattoria Sociale Fuori di Zucca R-Accogliamo Cooperativa Agricola Sociale Cooperativa Sociale Stalker Terra di Resilienza Nuova Cooperazione Organizzata. Saranno Ospiti del pomeriggio anche Marianna Ciliberti, Assessore All'Agricoltura Comune di Montecrovino Pugliano, Paola Manzo, Assessore all'Uguaglianza Comune di Pontecagnano-Faiano e concluderà Giovanni Savastano, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Salerno. Sarà l'occasione anche per presentare due nuove iniziative progettuali, Progetto CO.META e Progetto STELLE FRAGRANTI, entrambi realizzati nell'area dei Monti Picentini (Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella) con il sostegno di Fondazione CON IL SUD. Ingresso libero ad entrambi i momenti ed Area food presso il parco archeologico con la presenza di CiVà - Cibo Vagabondo