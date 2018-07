Festa dell'anguria aversana a Battipaglia, il 28 e 29 luglio

L'associazione culturale "Borgo Aversana" organizza la quarta edizione di Aversana in festa - l'anguria battipagliese. Nella piazza Aversana, antistante la Chiesa in località Aversana di Battipaglia, la festa arricchita dagli stand gastronomici sarà allietata sabato 28 luglio alle ore 20.30 da Fuego Latino e alle ore 22 da Uno per caso show. Alle ore 22.30 Oscar Di Maio in Cafone Show. Domenica 29 luglio, alle 20.30, Fuego Latino. A seguire, Tony Manero e alle 22.30 Leo Ferrucci Live Music. Sarà allestito anche un luna park con giochi per bambini e gonfiabili.