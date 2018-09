Al Privé Fellini festa degli animali e cena benefit con Flavia Vento

Sabato 8 settembre, presso il Privè Fellini (Dolcevita) di Salerno, è in programma la festa degli animali, una cena benefit per gli amici a quattro zampe. Si comincia alle ore 21. L'ospite speciale è Flavia Vento.

Il programma

Le sarà consegnato un premio speciale per aver aiutato tantissimi animali in difficoltà e per aver sensibilizzato l’opinione pubblica alle tematiche animaliste attraverso i social.

Info utili

Il ricavato della cena sarà devoluto interamente alle cliniche veterinarie che aiutano i volontari a soccorrere i trovatelli in difficoltà. Prezzo del menù completo 25 euro. Accesso gratuito al Dolcevita.