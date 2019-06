Mongolfiere e giro in elicottero: Paestum ospita la festa dell'aria

A Paestum, dal 14 al 16 giugno, è in programma la prima edizione della "Festa dell'Aria". L'evento, organizzato dall'Associazione Vivere Paestum, si svolgerà in via Magna Grecia, dov'è stato allestito il Parco delle Mongolfiere. e usufruire di un parco giochi.

Info utili

L'apertura dell'area del villaggio è prevista alle ore 11. In serata, dalle ore 20 alle 22, verrà effettuato il volo vincolato con la mongolfiera. I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino dell'area volo. Saranno allestiti anche un'area ristoro e il bar. Per informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 3335601504.