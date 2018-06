Festa dei bambini a Montecorvino Rovella, il 16 e 17 giugno

Ritorna la festa dei bambini a Macchia di Montecorvino Rovella. Sabato 16 giugno, dalle ore 15 alle 24, e domenica 17, dalle ore 16 alle 24, spazio alla nona edizione della manifestazione organizzata dall'associazione Family Art. La prima novità è l'ingresso gratuito per gli adulti. I bambini, invece, potranno divertirsi con giostre, gonfiabili, luna park, ballonart, truccabimbi, trampolieri, giocolieri. In omaggio per loro acqua, zucchero filato e gelato. Il 16 giugno, Settebocche in concerto e il cantastorie cilentano Domenico Monaco. Il 17 giugno, invece, spazio a Medina Band in concerto e Franco Guzzo, "Il maresciallo d'Italia".