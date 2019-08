Tutto pronto per la ventunesima edizione della “Festa delle bontà di bufala” ad Albanella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutto pronto per la ventunesima edizione della “Festa delle bontà di bufala”, organizzata dall'associazione Matinelprom di Luigi Cantalupo. L'appuntamento è dall'8 al 14 agosto in Piazza Martiri del Lavoro a Matinella di Albanella. Ogni sera, all’ottimo menu e alle prelibate bontà bufaline, si affianca uno spettacolo di musica e divertimento.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Giovedì 8 agosto aprono le danze l’orchestra di Silvestro Folk e la sfilata del gruppo majorettes di Altavilla Silentina.

Venerdì 9 agosto spazio a Gli amici del liscio e balli di gruppo prima dell’esibizione della famosissima comica Valentina Persia, direttamente dagli studi Rai.

Sabato 10 agosto sarà la volta de I pirati del liscio con gruppo folk e del trasformista Carmine De Rosa, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Rai 1 “La Corrida”. Nel corso della serata si terrà anche il convegno dal titolo “La bufala mediterranea, turismo enogastronomico e andamento del settore bufalino”.

Domenica 11 agosto si esibiranno il gruppo musicale Musicamore, seguito dallo spettacolo di magia del Mago Paolo e lo spettacolo delle farfalle danzanti.

Lunedì 12 spazio alla musica e al folklore con il gruppo Ballo Popolare e la New Generation Band di Ivano De Simone, campione mondiale di organetto senior.

Martedì 13 agosto sono di scena Vienteterra, gruppo di canto popolare, con giocoleria e fuoco spettacolo, oltre che trampolieri itineranti.

Si chiude mercoledì 14 agosto con la fisarmonica del maestro Turiello e lo spettacolo di ballerine brasiliane. Alle 23, inoltre, si terrà il sorteggio della lotteria abbinata alla kermesse, di cui parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza dall'associazione MatinelProm.

IL MENU

Tutte le sere menu variegato, pensato per accontentare tutti i palati, che come lo scorso anno è stato arricchito con la gustosa novità dell'hamburger di vitello bovino con patatine. I visitatori potranno degustare anche: antipasto a base di bocconcini e ricotta di bufala campana, ricotta, caciocavallo e pomodorini; primo piatto con fusilli a scelta tra ragù e sugo di pomodoro; secondo piatto con braciola e roast beef; piatto a scelta tra salsiccia o bistecca alla brace di vitello bufalino con patatine, parmigiana di melanzane con mozzarella di bufala campana. Bevande a scelta tra vino e acqua, oltre al dessert alla ricotta con miele e cioccolato. Tutti i partecipanti potranno optare per il menu completo, singolo o scegliere il solo antipasto. Tutto questo e molto altro ancora vi attende in occasione della XXI edizione della Festa delle Bontà di Bufala, a Matinella di Albanella a partire dall'8 agosto 2019. I prodotti bufalini sono offerti dai caseifici “Bufalì” (8 e 9 agosto) e “La Contadina” (dal 10 al 14 agosto).

"NON SOLO UNA SAGRA, MA UNA MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI PER STARE INSIEME"

"La Festa delle bontà di bufala non è solo una sagra - dichiara il presidente dell'associazione MatinelProm, Luigi Cantalupo - ma una manifestazione con un ricco corollario di eventi pensati per fare in modo che le persone si divertano e socializzino. Da ventun'anni organizziamo questo evento per promuovere i prodotti e il territorio di Albanella: ottimo cibo, musica, divertimento e tradizione sono da sempre gli ingredienti giusti, che ci consentono di andare avanti anno dopo anno. La nostra associazione, quindi, invita tutti a prendere parte a questa festa, dall'8 al 14 di agosto".